Van der Bellen traf Von der Leyen in Salzburg

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Bundespräsident Alexander Van der Bellen trafen sich am Donnerstag nach der Eröffnung der Salzburger Festspiele. Dabei tauschten sie sich unter anderem über die Klimakrise und den Krieg in der Ukraine aus. Am Vormittag hatte von der Leyen bereits Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) getroffen.