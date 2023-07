Van der Bellen an FPÖ: „Folgen Sie Greta Thunberg“

Nach seiner Politikerschelte in Bregenz und der Kritik an der „Normal“-Debatte hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag verbal nachgelegt. In seiner Eröffnungsrede bei den Salzburger Festspielen kritisierte er die abnehmende Toleranz im Land - vor allem im Umgang mit sozialen Medien. „Wir diskutieren zu wenig miteinander. Lassen Sie uns konstruktiv miteinander um die beste Lösung streiten und ein gemeinsames Bild von der Wirklichkeit bekommen“, richtete er einen Appell an die Bevölkerung.