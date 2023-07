Spielen bis der Masseur kommt: So läuft Poker-EM

Die Nächte sind lang derzeit in Velden. Jedenfalls im Casineum. Bis fünf Uhr früh sind dort die Lichter an. So lange kann es dauern, bis bei der Poker-Europameisterschaft an einem der 47 Tische der letzte der neun Spieler alle Chips des Tages los ist und der Sieger den Pot „einstreift“.