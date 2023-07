Kritik hält trotz erstem „Rückzug“ Riedls an

So meldete sich jüngst Olivia Herzog, Bodenschutzexpertin bei Greenpeace, mit deutlichen Aussagen zu Wort. „Es zeigt sich, dass Riedl systematisch von Deals profitiert und mutmaßlich dabei auch bereit ist, seine Macht für die eigenen Interessen auszunutzen. Wer so agiert, kann nicht im Namen der Gemeinden so wichtige Materien wie die Bodenschutz-Strategie verhandeln. Ein Rücktritt auf Zeit reicht da nicht aus“, kritisiert die Klimaschützerin.