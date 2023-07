Gemeindebund berät zu Riedls Grundstücks-Deals

Außergewöhnlich gute Deals haben in der Politik bereits öfter außerordentliche Sitzungen ausgelöst. Diese Erfahrung muss auch Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl machen. Am Dienstag will man im Präsidium des Gemeindebunds über die umstrittenen Grundstücks-Deals, die von der „Krone“ und dem „Profil“ 2021 aufgedeckt wurden und Riedl vor Steuern und Abgaben rund eine Million Euro eingebracht haben, beraten.