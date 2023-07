Kinder getötet: Schuldfähigkeit wird nun geklärt

Im Fall einer Mutter, die am Montag in Absdorf (NÖ) ihre beiden Töchter im Pool ertränkt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten nun ein psychiatrisches Gutachten beauftragt. Das teilte Sprecher Leopold Bien am Donnerstag mit. Mit dem Gutachten soll geklärt werden, ob die Frau zurechnungsfähig und damit schuldfähig ist.