Gogl-Walli feiert großen Sieg in Eisenstadt

Susanne Gogl-Walli bewies in Eisenstadt gute Nerven! Vollkommen unverständlich wurde ihr 400-m-Rennen nach rund 120 m plötzlich abgebrochen. Angeblich hatte ein Kärntner Funktionär die Läuferinnen in der Bahn mit der Begründung, es hätte sich um einen Fehlstart gehandelt, gestoppt. Zumindest musste das Rennen nach gut zehn Minuten neu gestartet werden. Und da lief Susanne Walli mit 53,23 die schnellste Zeit des Tages. „Der Sieg freut mich natürlich. Die Bedingungen waren hart, der Wind war auf der ersten Geraden schon extrem.“ So war in ihrem letzten 400-m-Rennen vor der WM natürlich keine bessere Zeit möglich. Aber der Sieg bei diesem zur World Athletics Continental (Bronze) zählenden Meeting war großartig! Jetzt startet Susanne Gogl-Walli noch am Samstag in Andorf über 200 m, dann steht für sie die WM in Budapest an.