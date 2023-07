61-Jähriger simulierte Alzheimer-Erkrankung

160.000 Euro Frühpension und Pflegegeld erschlichen?

Seit 2015 will der Pensionist an Alzheimer leiden. Dadurch sei er in Frühpension gegangen, habe auch noch Pflegegeld bekommen. Damit kassierte er 160.000 Euro in den vergangenen acht Jahren. Ein Gutachten des Gerichtspsychiaters Peter Hofmann belegt aber nun, dass der 61-Jährige gar nicht an Demenz erkrankt ist - er habe simuliert. Die finanzielle Unterstützung hätte er somit gar nicht bekommen sollen.