Schlepper flüchteten vor Unwetterfront über Grenze

Am Donnerstag, die meiste Arbeit

Schon vergangene Woche ging es an der Grenze rund. Mit 767 Aufgriffen wurde heuer ein neuer Sieben-Tage-Höchststand erreicht. „Mit 207 Migranten hatten Heer und Polizei am Donnerstag die meiste Arbeit“, so die Bilanz.