Dieses Foto trägt Leni Klums Freund immer bei sich

Wer stand denn da hinter der Kamera?

Ihren fast zwei Millionen Followern zeigte sie nun das kleine Polaroid-Bild, das sie bei ihrem Partner Aris in der Brieftasche fand. Die bisher unbekannte Aufnahme zeigt Leni lasziv in die Kamera blickend, sie trägt lediglich ein beiges Bandeau-Top und haufenweise Silberschmuck! Rund um ihren Hals und ihr Handgelenk funkelt es, ihr Schlafzimmerblick lässt erahnen, was Aris genau dieses Bild wählen ließ. Außerdem sieht man dem Schnappschuss an, dass er seine Leni schon etwas länger mit sich herumträgt: was für ein süßer, geheimer Liebesbeweis. Jedenfalls war er mal geheim.