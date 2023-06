Leni Klum zeigt ganz offen ihr „Pickelgesicht“

Lange Zeit für Pickel geschämt

Die 19-Jährige gab zu, dass ihre Pickel-Ausbrüche ihr früher so das Selbstbewusstsein geraubt hatten, dass sie oft nicht das Haus verlassen wollte: „Dann habe ich realisiert, dass ich so nicht leben will. Ich kann es doch Pickeln im Gesicht nicht erlauben, mich ans Haus zu fesseln!“