Wer möchte Luiserls vierten Fall vor den anderen?

Wir verlosen drei Bücher!

Wer es schon vorab wissen möchte, sollte sich Mittwoch Vormittag auf die Facebook-Seite der „Krone“-Burgenland begeben. Dort werden nämlich drei Bücher - von der Autorin signiert - verlost. Aber keine Sorge, diejenigen, die nicht zum Zug kommen: Luiserls vierter Fall erscheint Anfang August. Die offizielle Premierenlesung veranstaltet vom Kiwanis Club Neusiedl/ Tabor, gibt es am 3. September um 18 Uhr im Weinwerk in Neusiedl am See.