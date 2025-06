Hamilton entschuldigt sich für Frust-Interview

„Trägt das Herz auf der Zunge“

Wie Brookes‘ Kollege Croft später verriet, habe sich Hamilton mittlerweile für seine schlechte Laune entschuldigt. „Er trägt sein Herz auf der Zunge und sollte dafür gefeiert werden, denn das bringt viel Gutes mit sich. Er hat sich bei Rachel Brookes dafür entschuldigt, dass er vor der Kamera so niedergeschlagen war. Er sagte: ‘Das tut mir wirklich leid. Ich bin einfach so niedergeschlagen.‘ Und das zeigt, wie schlecht es ihm wirklich ging. Er spielt das nicht für die Kameras“, so der Brite, der außerdem ergänzte: „Niemand will ihn so sehen. Letztlich ist Lewis Hamilton, egal ob man ein Fan ist oder nicht, der größte Rennfahrer, den wir je gesehen haben.“