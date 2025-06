Vergessener Todesmarsch

Es war in den letzten Mai-Tagen 1945 – der Krieg war zu Ende – als die deutschen Bewohner von Brünn von den neuen tschechischen Machthabern gezwungen wurden, ihre Heimstätten zu verlassen. An die 27.000 Menschen, vorwiegend alte Leute, Frauen und Kinder mussten sich mit ihren wenigen Habseligkeiten zu Fuß auf den 60 Kilometer-Marsch zur österreichischen Grenze machen. An die 5000 von Ihnen kamen dabei durch Entbehrungen und Gewalttaten der Begleitmannschaften zu Tode.