Luise Pimpernell ermittelt wieder in Schilfern

Verraten sei nur eines: Das junge Mädchen ist 16 Jahre alt. Am Anfang ist nicht klar, wer sie ist, auch ob es sich um Mord oder doch einen Unfall handelt, ist nicht bekannt. Das alles muss die vife Frau Oberst erst herausfinden. Fans der Pimpernell müssen sich noch bis Herbst gedulden. Am 3. September um 18 Uhr wird das Buch im Weinwerk in Neusiedl am See präsentiert.