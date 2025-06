„Hoffentlich hört man uns bis nach Wien!“

Am Dienstag fiel in Stegersbach der Startschuss für die diesjährige Tour de Chance der Volkshilfe Österreich und zwar erstmals im Burgenland! Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger, Burgenlands Präsidentin Verena Dunst und über 100 radelnde Kinder machten sich auf den Weg Richtung Güssing – mit einem gemeinsamen Ziel: Ein starkes Zeichen gegen Kinderarmut zu setzen. Das große Finale: Der Sonnenmarkt in Güssing, wo die Abschlussveranstaltung mit Snacks, Getränken und viel Herzblut stattfand.