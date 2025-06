Bald keine Containerklassen mehr in der MS Gols

Eine Klasse wird derzeit in einem kleinen Ausweichraum unterrichtet, zwei sind in Containern untergebracht. Mit der Erweiterung entstehen neue Klassenräume, ein neu gestalteter, größerer Speisesaal und eine zweite Turnhalle, die gesetzlich ab einer gewissen Schülerzahl verpflichtend ist. Durch die Aufhebung der Sprengel, können Schüler in jede Schule gehen, die sie möchten. Auffallend oft ist es Gols. Zwar eine große Freude für die Direktorin, aber eben auch eine Herausforderung, wenn der Platz fehlt. Baustart ist im Juli. Auch bei laufendem Schulbetrieb ab September wird weiter gewerkt. Damit Schüler und Pädagogen möglichst schnell genügend Platz und eine moderne Schule haben.