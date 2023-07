Gall startet beim 24. Welser Innenstadtkriterium!

Gall der bekannteste Name in der Welser Startliste

In der oberösterreichischen Stadt sind zahlreiche internationale Athleten sowie die gesamte heimische Elite dabei. Neben Lokalmatador Felix Großschartner, Vorjahressieger Marco Haller, Patrick Konrad oder Lukas Pöstlberger ist heuer Gall der bekannteste Name in der Welser Startliste.