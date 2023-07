Barack Obamas Chefkoch tot in See gefunden

Polizei: Zweiter Wassersportler leistete keine Hilfe

Erst am Montag fand man die Leiche des Ertrunkenen rund 30 Meter vom Ufer in der Nähe der Obama-Villa und konnte den Mann identifizieren. Ermittlungen sind eingeleitet worden, bisher gehen die Behörden aber von einem Unfall aus. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich den Angaben zufolge auch ein zweiter Wassersportler in der Nähe. Warum dieser keine Hilfe geleistet hat, ist unklar.