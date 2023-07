Invasive Arten gefährden das Salzburger Ökosystem

Marmorkrebs, Sonnenbarsch, Quaggamuschel oder der Aal - in Salzburgs Gewässern tummelt sich so manches Tier, das das heimische Ökosystem auf den Kopf stellt. Das Land will jetzt gegensteuern und so das „natürliche Gleichgewicht“ wiederherstellen, heißt es von Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ).