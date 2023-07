Hubschrauber fliegt 100 Mal auf Kapuzinerberg

Bereits am Freitag haben die Vorbereitungen für den Heli-Einsatz begonnen. Am Dienstag wird der Hubschrauber fliegen: „Insgesamt sind für den Abtransport rund 100 Flüge nötig“, heißt es in der Aussendung der Stadt Salzburg. Grund sind 21 Bäume, die im Bereich der Nord-Ostwand geborgen werden müssen. Daher wird der Zustieg über den Doblerweg in diesem Zeitraum aus Sicherheitsgründen gesperrt. Bei Schlechtwetter fliegt der Heli erst am Mittwoch. Laut der Stadt werden die Bäume durch den Hubschrauber zum nahegelegenen Lageplatz der Stadtwaldpflege in der Eberhard-Fugger-Straße geflogen. Die Bäume werden danach zu Brennholz verarbeitet.