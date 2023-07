Julia Grabher ist zurück auf der Siegerstraße

Unangenehme Gegnerin

In der Runde der letzten 16 wartet nun die Russin Diana Shnaider (WTA-Nr. 101), die sich gegen ihre Landsfrau Polina Kudermetova mit 6:0, 4:6, 6:1 durchsetzen konnte. Das bislang einzige Duell zwischen Grabher und Shnaider entschied die Russin im Vorjahr in Antalya in zwei Sätzen für sich.