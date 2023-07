„Monumentaler Meilenstein“ in der HIV-Bekämpfung

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte dazu: „Die Tatsache, dass wir jetzt in irgendeinem Land über die Eliminierung von HIV-Übertragungen sprechen, ist unglaublich.“ Es würde zeigen, was möglich sei und gebe Hoffnung, so Ghebreyesus. Laut der University of New South Wales wurden in Australien 2022 nur noch 555 neue HIV-Infektionen verzeichnet.