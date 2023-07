Renitenter Mann mit Lokalverbot würgte Polizisten

Den Beamten blieb nichts anderes übrig, als den Mann am Boden zu fixieren. Das gelang aber nur bedingt, denn der Serbe fing an, einen der Polizisten zu würgen. Erst der Einsatz von Pfefferspray machte der Attacke ein Ende. Zudem musste eine zweite Streife angefordert werden, um den Renitenten in Zaum zu halten. Auf der Polizeistation tobte der Serbe noch weiter, bedrohte und bespuckte die Beamten.