Wer hat ein Herz und Platz für diese Tierchen?

Skadi (2) ist eine aufgeweckte, aktive und sehr schlaue Hündin. Sie liebt die Aufmerksamkeit der Menschen und ist sehr verschmust. Ausreichend Beschäftigung und Training ist ganz wichtig für ein entspanntes Zusammenleben. Skadi freut sich auf eine erfahrene und verantwortungsbewusste Familie. Mit Stress kann die junge deutsche Dogge nicht so gut umgehen. Sie ist an der Leine schnell von anderen Hunden und allem, was sich schnell bewegt, gestresst. Dafür suchen wir jemanden mit genügend Kraft, Geduld und Ausdauer.