ÖTV-Youngster glänzt und stürmt ins Viertelfinale

Top-600 und Andrew Paulson warten

Damit steht er in seinem dritten Challenger-Viertelfinale nach Mauthausen und Tallahassee (US) wo nun der 22-jährige Tscheche Andrew Paulson (ATP-Nr. 156) wartet. Unabhängig vom Ausgang dieser Partie stehen die Chancen für Schwärzler erstmals in seiner Karriere in die Top-600 der Weltrangliste vorzustoßen, sehr gut. Im Live-Ranking liegt er aktuell auf Position 599.