Lieferwagen von Zug gerammt und völlig zerstört

Ein schrecklicher Zugunfall ereignete sich am Mittwoch am deutschen Bodenseeufer. Ein Regionalzug erfasste zwischen Überlingen-Nussdorf und Oberuhldingen einen Lieferwagen und schob das Fahrzeug gut 300 Meter vor sich her, ehe die Garnitur zum Stillstand kam. Für den Lieferwagenfahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.