Ein Pickerl für eine Rostlaube

„Finden Sie es nicht wichtig, dass ein Auto verkehrs- und betriebssicher ist?“, will die vorsitzende Richterin des Schöffensenats, Lisa Pfeifer, am Mittwoch vom Angeklagten wissen. Der bejaht und ergänzt, im Jänner die Überprüfung des 24 Jahre alten Pkw mit bestem Wissen und Gewissen durchgeführt zu haben. Damals habe er an dem Auto keine schweren Mängel feststellen können. Ein Irrtum, wie sich später herausstellte. Im Zuge eines Ankaufstests wurden zunächst zwei schwere Mängel festgestellt. Worauf der Käufer die Rückabwicklung des Vertrags vom privaten Verkäufer verlangte. Doch der weigerte sich. Eine weitere Begutachtung des Fahrzeugs bei der Kfz-Prüfstelle in Lauterach wurde in Auftrag gegeben. Das niederschmetternde Ergebnis des Gutachters: Vier schwere Mängel! Worauf der Käufer den Verkäufer wegen Betrugs anzeigt.