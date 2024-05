Im Gipfelbuch traute man sich mehr

Erst Gipfelstangen, dann erst Kreuze

Dabei handelt es sich allerdings um ein vergleichsweise junges Phänomen, wie Christof Thöny, Historiker und Gründungsobmann des Museumsvereins Klostertal, weiß: „Vorläufer der Kreuze waren Gipfelstangen, die hauptsächlich der Landvermessung und der Anlegung des Grundkatasters dienten. Die ersten Kreuze auf Vorarlbergs Bergspitzen wurden in der Zwischenkriegszeit errichtet.“ Einen regelrechten Boom gab es laut Thöny nach 1945, als vielerorts sogenannte Heimkehrerkreuze entstanden. Diese logistisch schwierigen Unternehmungen wurden oft im Gedenken an die Gefallenen und zum Dank für die gesunden Heimkehrer durchgeführt. „Anfangs musste das Material dafür mühsam auf den Berg getragen werden. Das 1937 auf dem Roggelskopf aufgestellte Kreuz ist das erste dieser Art in der Region Klostertal“, berichtet der Historiker. Eng verwoben mit der Geschichte der Gipfelkreuze ist die Tradition der Gipfelbücher. Heute sind diese oft in einer am Kreuz befestigten Metallbox zu finden. Sie fungieren als Gästebücher der Berge, schon seit Beginn des Alpinismus gibt es das Bestreben, die eigenen Leistungen zu dokumentieren. „Anton Neyer, der Erstbesteiger der Zimba, hat seinen Gipfelsieg 1848 auf einem Notizzettel festgehalten und diesen in einer Blechbüchse als Beweis für spätere Besucher am Berg hinterlassen“, weiß Thöny.