Tour-Sieger Vingegaard auch bei Vuelta dabei

Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard startet heuer überraschend auch bei der am 26. August beginnenden Spanien-Radrundfahrt. „Ich werde die Vuelta fahren. Ich werde in Barcelona an der Startlinie stehen, zusammen mit Primoz. Wir gehen als die Kapitäne in das Rennen“, sagte der Däne der spanischen Sportzeitung „Marca“. Bisher war nur die Teilnahme von Giro-Sieger Primoz Roglic bekannt gewesen.