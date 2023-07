Heuriger als „Probelauf“ für zwei syrische Brüder

Diese beiden sind 2015 mit dem großen Flüchtlingsstrom nach Nickelsdorf gekommen und haben sich in Österreich ein neues Leben aufgebaut. Luai Alhussein absolvierte eine Lehre als Spannungstechniker und arbeitete außerdem als Kellner in einem Gasthaus in seiner neuen Heimatgemeinde, sein Bruder Ali absolvierte in Wien eine Kochlehre und war zuletzt auch im Hilton beschäftigt.