Vorfreude vor heißem Lokalderby im Landescup

„Der Cup ist immer was Besonderes und ganz was anderes. Ein schönes Gefühl.“ Mit diesen Worten blickt Bischofshofens neuer Trainer Raphael Laghnej auf das Lokalderby zwischen den beiden Regionalligisten im Cup (18) in Saalfelden voraus. Die Vorfreude beim neuen Übungsleiter ist riesig, allerdings hätte die Aufbauphase länger sein können: „Die Vorbereitung war knapp bemessen, der Arbeitsumfang extrem. Aber mittlerweile kitzelt es schon in mir.“