Als Salzburgs Kleine die Riesen ärgerten

Vor 14 Jahren drängte St. Johann Bundesligist Sturm Graz an den Rande einer Niederlage. Erst in der Verlängerung unterlag man mit 2:4. Sektionsleiter Josef Klingler erinnert sich: „Es war unglaublich, dass wir so lange mitspielten. Eine der größten Sensationen bei uns.“ Bis ins Elferschießen rettete sich Grödig 2017 gegen den LASK. Vom Punkt versagten Eyüp Erdogan die Nerven, die Flachgauer schieden aus. „Das war eine Regenschlacht. Wir haben vorm Elferschießen zehn bis fünfzehn Minuten auf (LASK-Tormann) Pavao Pervan warten müssen. Da sind wir nervös geworden. Bei meinem Elfer hat er gut spekuliert.“