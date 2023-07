Der Unfallfahrer von Mattsee muss weiter zittern

Wer hat Schuld am Tod der 19-jährigen Jeanette? Ein Autolenker (24) fuhr die junge Frau, die nachts in Mattsee entlang der Straße spazierte, an. Er beging Fahrerflucht, stellte sich am Tag danach. Tödlich überrollt wurde sie aber wohl von einem anderen. Eine Anklage wegen Tötung droht dem 24-jährigen Oberösterreicher dennoch.