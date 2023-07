Doch keine Löwin - aber 30 Stunden Ausnahmezustand

Pensionistin Ingeborg B. (81) wohnt direkt an dem Waldstück, in dem die vermeintliche Löwin gesichtet wurde. „Gestern Abend war es schon bisschen unheimlich. Also, ich wäre nicht alleine in den Wald gegangen.“ Sie ist froh, dass sich anstatt des exotischen Raubtieres, höchstwahrscheinlich nur ein Wildschwein in der Gegend herumtreibe. Wildschweine seien hier ganz normal, fast jede Nacht würden sie ihren Garten verwüsten und Mülltonnen umwerfen.