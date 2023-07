Löwen-Alarm beendet: War‘s bloß ein Wildschwein?

Der Löwen-Alarm in Berlin und Umgebung ist beendet. Bei der Sichtung soll es sich um ein Wildschwein gehandelt haben, wie auf einer Pressekonferenz in Kleinmachnow nahe Berlin - die „Krone“ war vor Ort - am Freitagnachmittag bekannt gegeben wurde. Es werde „nicht mehr gesucht“, es herrsche „keine akute Gefahrenlage“. Ab sofort herrsche „wieder Normalbetrieb“.