Umwidmung gibt es nur gegen eine neue Straße

Schon seit mehreren Jahren gibt es in der Flachgauer Gemeinde Hof einen Zwist um die Wiesen von Landwirt Wolfgang Leitner. Er will Grundstücke umwidmen lassen, damit seine Kinder Eigenheime schaffen können. Mittlerweile ist es die dritte Variante, die der Gemeinde vorliegt. „Immer wieder wird von uns etwas Neues verlangt, damit die Gründe umgewidmet werden“, so Leitner. Aktuell geht es um einen Weg, der von den Grundstücken am Rande der nahen Siedlung – dort sollen die Häuser entstehen – Mitten durch ein Feld der Familie geht. Dort ist eine zehn Meter breite Entlastungsstraße geplant, für die Familie Grund abtreten soll.