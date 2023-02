Großer Grünlandverkauf im Salzburger Villenviertel

Zehn Fußballfelder in Bestlage verkauft

Vergangene Woche ging in Aigen ein Grundstücksdeal über die Bühne. 72.180 Quadratmeter wechselten den Eigentümer. Für die Flächen in prominenter Lage legte der neue Eigentümer zumindest 1,3 Millionen Euro hin.