Fast fünf Milliarden Menschen in Netzwerken aktiv

Fast fünf Milliarden Menschen weltweit sind einer aktuellen Studie zufolge in Online-Netzwerken aktiv - das sind mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung. Die Zahl entspreche einem Anstieg von 3,7 Prozent zum Vorjahr, hieß es im aktuellen Vierteljahresbericht des digitalen Beratungsunternehmens Kepios. Dessen Berechnungen zufolge nutzen damit fast so viele Menschen Facebook und Co. wie das Internet mit derzeit 5,19 Milliarden Nutzern.