Art Bodensee kehrt als INC art Bodensee zurück

Im Jahr 2000 ging die Vorarlberger Kunstmesse art Bodensee zum ersten Mal in den Dornbirner Messehallen über die Bühne. Im Jahr 2019 dann lockte die Messe zum letzten Mal Besucher an. Die Messe-Leitung entschied sich dafür, das Format nicht mehr weiterzuführen. Die Pandemie hätte der Messe zugesetzt, hieß es damals, auch gäbe es viele Galerien nicht mehr. Nun aber hat man sich scheinbar einen Ruck gegeben und lässt die Kunstmesse von den Toten auferstehen. Dabei setzt man wieder auf einen neuen Kopf, diesmal ist es Raiko Schwalbe, der auch für die „ARTMUC“, eine Kunstmesse in München, verantwortlich ist.