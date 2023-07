FPÖ warnt vor 5000-Euro-Bargeldgrenze

FPÖ: Bargeld in Verfassung aufnehmen

Kritik am digitalen Euro und an einer möglichen Bargeldobergrenze kam am Donnerstag von der FPÖ. Konsumentinnen und Konsumenten würden gläsern werden, sagte Konsumentenschutzsprecher Peter Wurm. Bereits jetzt müssten sich Menschen bei der Bank ausweisen, wenn sie eine größere Bargeldmenge abheben wollen. FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst sieht zudem Probleme beim Datenschutz. Geht es nach der FPÖ, soll das Beibehalten von Bargeld in die Verfassung aufgenommen werden.