USA warnen China vor Militärangriff in Taiwan

Taiwan registrierte nach dem Treffen der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, drei Kriegsschiffe in den Gewässern vor der Insel. Auch ein Kampfjet und ein Hubschrauber wurden ausgemacht. US-Außenminister Antony Blinken warnte China am Freitag vor einem Angriff in Taiwan.