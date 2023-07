Deutschland erhält drei Milliarden Euro von der EU

Am Mittwoch gab die EU-Kommission grünes Licht für geplante staatliche Hilfen in Deutschland in Höhe von drei Milliarden Euro für Unternehmen. Diese finanziellen Mittel sind dazu bestimmt, den Übergang zu klimaneutralen Wirtschaftsprozessen zu beschleunigen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Öl, Gas und Kohle zu reduzieren.