Radsport-Geschichte! Felix Gall holt Königsetappe

„Es ist unglaublich, mir fehlen die Worte. Mein ganzes Jahr war unglaublich, die Königsetappe der Tour zu gewinnen, ist der Wahnsinn. Ich möchte mich bei meinem Team bedanken, sie haben mir so viel gegeben“, war Gall mit Tränen in den Augen völlig überwältigt. „Ich habe mich sehr gestresst, dass ich plötzlich Leader war, aber in den letzten Tagen habe ich mich daran gewöhnt.“