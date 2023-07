Abnehmwahn: Engpässe bei strittigem Appetitzügler

Schlankheitswahn belastet die Pharmaindustrie

Doch greifen auch immer mehr Menschen, die nicht unter diese Definition fallen, zu den Mitteln. Vor allem in den USA treibt die Schönheits- und Diätwelle Blüten: Dort werden Medikamente oftmals „Off-Label“ - also abseits ihrer offiziell zugelassenen Anwendungsgebiete - auch an weniger oder gar nicht übergewichtige Menschen abgegeben. Bei den betroffenen Herstellern wie Novo Nordisk, Eli Lilly oder Roche kam es deshalb mehrfach zu Lieferengpässen.