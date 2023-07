Frau rettete sich mit Kindern aus brennender Küche

Gerade noch rechtzeitig konnte eine 22-Jährige am Dienstagabend in Telfs in Tirol mit ihren beiden Kindern im Alter von zwei Jahren und sieben Monaten vor einem Brand in der Küche ihrer Wohnung fliehen und die Feuerwehr verständigen. Abgestellte Lebensmittel haben offenbar aufgrund eines brennenden Kochfeldes Feuer gefangen.