Kreml wütend: Krim in der Nacht erneut attackiert

Tödlicher Angriff am Montag

Am Montag war die Brücke über die Straße von Kertsch mit Marinedrohnen attackiert worden. Ukrainische Geheimdienstkreise bekannten sich gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zu dem Angriff, bei dem nach russischen Angaben zwei Zivilisten starben. Die Brücke hat eine wichtige Rolle für den Transport russischer Truppen in die Ukraine.