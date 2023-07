Wenn das Opfer vor Gericht schweigt

Zum Fall: Am Abend des 6. Juni bittet die Frau ihren Mann, auf die Kinder aufzupassen, weil sie sich mit ihren Freundinnen treffen möchte. Als er ihr dies verbietet, droht sie mit Scheidung. Die Sache eskaliert. In seinem Zorn packt er seine Frau an den Haaren, schlägt ihren Kopf auf den Küchentisch und prügelt vor den Augen der Kinder so heftig auf die 49-Jährige ein, dass diese zwischenzeitlich das Bewusstsein verliert. Die Polizei schreitet schließlich ein, es kommt zur Anzeige und in weiterer Folge zum Prozess.