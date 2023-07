Tag 7: Klimaaktivisten klebten beim Naschmarkt

Über 30 Grad in Wien

Neben dem ganzen Baustellen-Chaos und der Hitzewelle in den kommenden Tagen dürften wohl diese Störaktionen für noch mehr Ärger unter den Autofahrern sorgen. Erst Montagfrüh legten die Klimakleber gleich drei Standorte in Wien lahm und sorgten damit für Unmut unter den Verkehrsteilnehmern im Frühverkehr.