Ex-Kapitänin Carola Rackete will ins EU-Parlament

Rackete habe sich in den vergangenen Jahren in verschiedenen sozialen Bewegungen und Naturschutzprojekten engagiert. Diese seien angewiesen auf die „Unterstützung einer parlamentarischen Linken“. Um ihre Ziele zu verwirklichen, sei eine „gute Vernetzung in die Institutionen“ nötig. Im Falle einer Wahl wolle sie im Umweltausschuss des EU-Parlaments arbeiten.